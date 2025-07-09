Trabzon'daki Sera Gölü 30 tonluk yüzer iş makinesiyle temizleniyor

Trabzon'un önemli turizm noktaları arasında yer alan Sera Gölü'nün yüzeyindeki çöplerin temizliğine başlandı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'un mümbit topraklarını suyla buluşturmak, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmek, derelerdeki taşkın riskini azaltmak için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Trabzon'un önemli turizm noktalarından biri olan Sera Gölü'nde 2015, 2019 ve 2024 yıllarında dip temizliği yapıldığını vurguladı.

Balta, yukarı havzada inşa edilen 7 tersip bendi ve Türkiye'de ilk kez bir gölü korumak maksadıyla inşa edilen çökeltim havuzuyla Sera Gölü'ne taşınan rusubi malzemeyi büyük oranda engellediklerine dikkati çekti.

Geçen yıl yapılan dip temizlik çalışmasıyla rusubi malzemelerden arındırılan gölün doğal görünümüne kavuşturulduğunu aktaran Balta, "Ülkemizin en çok yağış alan illerinden biri olan Trabzon'da sağanak yağışlar sonucu göle taşınan ve insan faktörü nedeniyle göle atılan yüzer çöpleri ise bu kez kurumumuz envanterine yeni dahil olan yüzer paletli amfibik ekskavatörlerle temizlemeye başladık." ifadelerini kullandı.