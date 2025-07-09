Türk balı yılın ilk yarısında 41 ülkede sofralarda yer buldu

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin ihraç ürünleri arasında yer alan bal, yılın 6 ayında ABD, Almanya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 41 ülkede ağızları tatlandırdı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, arıcılık için uygun iklime sahip Türkiye'nin 6 aylık bal ihracatı, 4 bin 577 ton olarak kayıtlara geçti. Bu ihracattan 16 milyon 624 bin 168 dolar gelir sağlandı.

Söz konusu dönemde ABD, Almanya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 41 ülkeye bal satıldı.

Ocak-haziran döneminde ABD'ye 6 milyon 440 bin 941, Almanya'ya 2 milyon 810 bin 25 ve Birleşik Krallık'a 1 milyon 355 bin 451 dolarlık bal ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Cibuti, Polonya, Yemen, Kongo ve İzlanda'ya da bu dönem bal satışı gerçekleştirildi.

- "Farklı pazarlarda daha güçlü yer edinmek istiyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'nin arıcılıkta hem üretim kapasitesi hem de ürün kalitesi olarak dünyada önemli bir konumda olduğunu söyledi.