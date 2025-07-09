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        Türk balı yılın ilk yarısında 41 ülkede sofralarda yer buldu

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin ihraç ürünleri arasında yer alan bal, yılın 6 ayında ABD, Almanya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 41 ülkede ağızları tatlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:06
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        Türk balı yılın ilk yarısında 41 ülkede sofralarda yer buldu
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin ihraç ürünleri arasında yer alan bal, yılın 6 ayında ABD, Almanya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 41 ülkede ağızları tatlandırdı.

        AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, arıcılık için uygun iklime sahip Türkiye'nin 6 aylık bal ihracatı, 4 bin 577 ton olarak kayıtlara geçti. Bu ihracattan 16 milyon 624 bin 168 dolar gelir sağlandı.

        Söz konusu dönemde ABD, Almanya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere 41 ülkeye bal satıldı.

        Ocak-haziran döneminde ABD'ye 6 milyon 440 bin 941, Almanya'ya 2 milyon 810 bin 25 ve Birleşik Krallık'a 1 milyon 355 bin 451 dolarlık bal ihraç edildi.

        Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Cibuti, Polonya, Yemen, Kongo ve İzlanda'ya da bu dönem bal satışı gerçekleştirildi.

        - "Farklı pazarlarda daha güçlü yer edinmek istiyoruz"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'nin arıcılıkta hem üretim kapasitesi hem de ürün kalitesi olarak dünyada önemli bir konumda olduğunu söyledi.

        Bal ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Kalyoncu, ilerleyen günlerde bal ihracatının çok daha iyi seviyelere gelmesini beklediklerini ifade etti.

        Kalyoncu, Türk balı ihracatında ülke çeşitliliğinin sürekli artış gösterdiğini vurgulayarak, "Bu da bize gösteriyor ki Türk balı, dünya çapında daha fazla tanınıyor ve tercih ediliyor. Bu gerçekten önemli bir başarı." dedi.

        Gelecek dönemde bu ivmeyi artırarak devam ettirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Kalyoncu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Katma değeri yüksek, coğrafi işaretli ve organik sertifikalı ürünlerle farklı pazarlarda daha güçlü yer edinmek istiyoruz. Ayrıca, üretici birlikleriyle işbirliği içinde kaliteyi artırma ve sürdürülebilir ihracat modelleri oluşturma yönünde adımlar atmaya devam edeceğiz. Yılın ikinci yarısında hem miktar hem de gelir bazında ihracat rakamlarımızın daha da artmasını bekliyoruz. Hedefimiz, Türk balını dünya sofralarında daha fazla görmek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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