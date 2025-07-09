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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mars taşı satışa çıkıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Mars taşı satışa çıkıyor

        Mars'a meteor çarpması sonucu kopan ve Sahra Çölüne düşen NWA 16788 isimli göktaşı 16 Temmuz'da açık artırma usulü satışa çıkıyor. 24.67 kilogram ağırlığındaki taşın 2 ila 4 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:19
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        Müzayede evi Sotheby's 'nadir bir' Mars taşının satılığa çıkacağını duyurdu. NWA 16788 olarak bilinen bu göktaşı 16 Kasım 2023’te Nijer’in uzak Agadez bölgesinde Sahra Çölünde keşfedildi.

        Dev bir meteorun Mars'a çarpması sonucu, Kızıl Gezegenden kopan bu parça 24.67 kilo ağırlığında. Sotheby's sayfasında yer lan bilgilere göre dünyada 77 bin civarında resmi olarak tanınmış göktaşı bulunuyor. Bunlardan yalnızca 400 tanesi Mars'tan kopan parçalardan oluşuyor. Söz konusu Mars taşlarının toplam ağırlığı 374 kilogram. Dolayısıyla 24.67 kilogram ağırlığındaki NWA 16788, şu anda bilinen tüm Mars kaynaklı materyalin yaklaşık yüzde 6.5’ini temsil ediyor.

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        AÇIK ARTIRMA 16 TEMMUZ'DA

        Söz konusu göktaşı için 16 Temmuz'da açık artırma düzenlenecek. Sotheby's NWA 16788 2 ila 4 milyon dolar aralığında (80-160 milyon TL) bir fiyata alıcı bulmasını bekliyor.

        NWA 16788’in hacminin yüzde 21.2’'si, maskelynit adı verilen cam benzeri bir maddeden oluşuyor. Mars’tan bir parçanın uzaya fırlaması için gereken şiddette bir çarpmanın çok nadir olması sebebiyle, araştırmacılar Mars’taki sadece 19 kraterin bu tarz göktaşlarının potansiyel çıkış noktası olabileceğini düşünüyor.

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