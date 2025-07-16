Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Erzurum’da devam eden Trabzonspor, günün ilk antrenmanını sabah saat 10.00’da gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından kuvvet ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Öte yandan, dün izinli olduğu için antrenmanlara katılmayan John Lunstam, bu sabah kampa katılarak takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavililer, akşam saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.