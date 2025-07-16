Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Erzurum’da devam eden Trabzonspor, günün ilk antrenmanını sabah saat 10.00’da gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından kuvvet ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Öte yandan, dün izinli olduğu için antrenmanlara katılmayan John Lunstam, bu sabah kampa katılarak takımla birlikte antrenmanda yer aldı.
Bordo-mavililer, akşam saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.