        Trabzon Haberleri

        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi (4)

        İNSANSIZDENİZ ARACINDA ÖN İNCELEME YAPILDIÇarşıbaşı ilçesinde tekneyle avlanan balıkçılar tarafından bulunarak karaya çıkarılan insansız deniz aracı için ön inceleme yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:24 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:24
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi (4)
        İNSANSIZDENİZ ARACINDA ÖN İNCELEME YAPILDI

        Çarşıbaşı ilçesinde tekneyle avlanan balıkçılar tarafından bulunarak karaya çıkarılan insansız deniz aracı için ön inceleme yapıldı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ve Sahil Güvenlik ekipleri sinyal kesici ile bölgede incelemelerde bulundu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uzman Sualtı Savunma (SAS) ekipleri İstanbul'dan Trabzon'a gelerek bölgedeki incelemeleri sürdürecek.

