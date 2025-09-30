Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Yeşil Yakalılarla Söyleşiler" programı düzenlendi

        Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğinin (ANADER) "Yeşil Yakalılarla Söyleşiler" programı, Trabzon'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:24 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Yeşil Yakalılarla Söyleşiler" programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğinin (ANADER) "Yeşil Yakalılarla Söyleşiler" programı, Trabzon'da gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki programda, bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Üretimin önemine dikkati çeken Çolakoğlu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün bilgilerine göre, Birleşmiş Milletlere kayıtlı 192 ülke içerisinde Türkiye'nin tarımsal hasılada dünyada 7'nci, Avrupa'da da 1'inci sırada olduğunu söyledi.

        Çolakoğlu, Türkiye'de Tohum Gen Bankası'nın da Ankara ve İzmir'de hizmet verdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ankara'daki Tohum Gen Bankasında 120 binin üzerinde tohum bulunuyor. Her yıl burada 2 bin tohum ekiliyor, onlardan taze tohumlar elde ediliyor ve sizler için Gen Bankasında korunuyor. Bu anlamda endişeniz olmasın. Bu ülkede bizim çiftçilerin kullanmış olduğu tohumların yüzde 97'si bu aziz topraklarda üretiliyor. Bu ülkenin kimsenin tohumuna ihtiyacı yok."

        Tohum ihraç verilerine dikkati çeken Çolakoğlu, Türkiye'nin geçen yıl 103 ülkeye tohum dış satımı yaptığını kaydetti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu'nun da konuşma yaptığı programda, ANADER Yönetim Kurulu Başkanı Asım Aykan'a plaket takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"

        Benzer Haberler

        Olaigbe Trabzonspor'da parlıyor
        Olaigbe Trabzonspor'da parlıyor
        Şalpazarı'nda sigarayı bıraktırma polikliniği 500'ü aşkın başvuru aldı
        Şalpazarı'nda sigarayı bıraktırma polikliniği 500'ü aşkın başvuru aldı
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi (3)
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi (3)
        Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu
        Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi (2)
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi (2)
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi