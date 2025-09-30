Trabzon'da "Yeşil Yakalılarla Söyleşiler" programı düzenlendi

Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğinin (ANADER) "Yeşil Yakalılarla Söyleşiler" programı, Trabzon'da gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki programda, bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Üretimin önemine dikkati çeken Çolakoğlu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün bilgilerine göre, Birleşmiş Milletlere kayıtlı 192 ülke içerisinde Türkiye'nin tarımsal hasılada dünyada 7'nci, Avrupa'da da 1'inci sırada olduğunu söyledi.

Çolakoğlu, Türkiye'de Tohum Gen Bankası'nın da Ankara ve İzmir'de hizmet verdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'daki Tohum Gen Bankasında 120 binin üzerinde tohum bulunuyor. Her yıl burada 2 bin tohum ekiliyor, onlardan taze tohumlar elde ediliyor ve sizler için Gen Bankasında korunuyor. Bu anlamda endişeniz olmasın. Bu ülkede bizim çiftçilerin kullanmış olduğu tohumların yüzde 97'si bu aziz topraklarda üretiliyor. Bu ülkenin kimsenin tohumuna ihtiyacı yok."