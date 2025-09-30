Habertürk
Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 19:47 Güncelleme: 30.09.2025 - 19:50
        Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor
        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 8’inci haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

