Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Pas çalışması ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

