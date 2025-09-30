Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla yollarda su birikintilerdi oluştu, bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:36 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:49
        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla yollarda su birikintilerdi oluştu, bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiyeyle korunmaya çalıştı, bazıları ise çevredeki iş yerlerine sığındı.

        Değirmendere mevkisinde su birikintileri nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

        Karayolları ve belediye ekipleri, su birikintisinin olduğu yollarda çalışma yürüttü.

        Polisler de trafiğin aksamaması için kavşaklarda önlem aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

