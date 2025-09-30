Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Polisler de trafiğin aksamaması için kavşaklarda önlem aldı.

Karayolları ve belediye ekipleri, su birikintisinin olduğu yollarda çalışma yürüttü.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla yollarda su birikintilerdi oluştu, bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

