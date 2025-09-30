AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu, yapımı devam eden şehir hastanesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, yapımı devam eden şehir hastanesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mumcu hastane inşaatının gelecek yıl mayıs ayında tamamlanıp, ağustos veya eylül ayında ise hizmet vermeye başlamasının planlandığını söyledi.

Mumcu, dört ana bloktan oluşan hastanenin tek kişilik odalarının 900 yatak kapasitesinde olduğunu ancak ihtiyaç halinde çift yataklı olması için alt yapısının oluşturulduğunu aktardı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Numune Kampüsü'nün, şehir hastanesine taşınacağını kaydeden Mumcu, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrin doğu tarafında Kaşüstü Hastanesi bir devlet hastanesi olarak hizmet verecek. Fatih Devlet Hastanesi şuan için hizmet vermeye devam edecek. Fakat Fatih Devlet Hastanesi'nin hemen arkasında bulunan alana yeni bir hastane yapmayı planlıyoruz."