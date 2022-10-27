Trabzon'da "Cumhuriyet" sergisi açıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet" temalı sergi açıldı.

Tılsım Uluslararası Sanat Derneği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen sergide 25 sanatçının 45 eseri yer aldı.

Müdürlüğün Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide yağlı boya, filografi, pastel, ebru, çini, mozaik resim, keçe, tezhip, resim, fotoğraf ve karakalem oluşan eserler bulunuyor.

Vali İsmail Ustaoğlu, açılış konuşmasında, Cumhuriyet Bayramı öncesinde sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin önemine değindi.

Serginin çok güzel ve oldukça anlamlı olduğunu işaret eden Ustaoğlu, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde ülkemizde yakılan meşale 99 yıldır sönmüyor, ülkemizin en ücra köşesini de ışıklandırıyor, aydınlatıyor." dedi.

Ustaoğlu, bundan sonra da Cumhuriyet meşalesinin ülkenin her yerini kıyamete kadar aydınlatacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu tür organizasyonlar bu günlere farklı bir anlam katmak adına sanatçılarımızın yaptığı eserlerle ayrı bir anlam katıyor. Derneğin başkanına ve yönetimine böylesine anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. Başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de şifa diliyorum."

Dernek Başkanı Songül Kartal da geleneksel hale getirdikleri serginin 8'incisini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Ustaoğlu sanatçılara teşekkür belgesi takdim ederek sergiyi gezdi.

Sergi 12 Kasım'da sona erecek.

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