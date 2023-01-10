Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, basın mensuplarıyla buluştu

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TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Zorluoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyetindeki programda, gazetecilerin gününü kutlayıp sorularını yanıtladı.

Yeni inşa edilen otogar hakkında bilgi veren Zorluoğlu,"Otogarda son durum gayet iyi. Nisan 15'te teslim alacağımız söylendi. Ama onun taşınması haziran ayını bulabilir. Açılış anlamında mayıs ayında açılışını yapabiliriz. Çok güzel, çok büyük bir yer oluyor. Hem de taksi, dolmuş, ulaşım araçları için geniş bir yer. Ümit ediyorum ileride o bölge tren garıyla beraber çok farklı iyi bir noktaya gidecek." dedi.

Kentte yapılması planlanan raylı sistem projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştüklerini dile getiren Zorluoğlu, "Proje çalışmasını başlatıyoruz. Şehir hastanesinden meydana kadar olan 8,7 kilometrelik birinci etabın birinci bölümünün projesiyle ilgili şu anda bir inisiyatif almış durumdayız. Bu yıl projesini tamamlayıp önümüzdeki yıl yatırım programına sokacak şekilde bir niyetimiz var. Başarabilirsek projesini yapacağız. İnşallah şehir olarak onu 2024'ün yatırım programlarına alıp başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Zorluoğlu, 2023 seçimleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, ülke için önemli bir seçim olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



"Partimiz için de ülkemiz için de önemli bir seçim. Psikolojik anlamda önemi cumhuriyetimizi ikinci yüzyılına girmiş oluyoruz. Dolayısıyla ikinci yüzyılın ilk hükümeti ya da ilk cumhurbaşkanı seçilmiş olacak, o bakımdan da kıymetli. Şahsımla ilgili olarak söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Benim önceliğim devam eden projelerimizin büyük oranda tamamlanması. Kendi inisiyatifimle bir başka göreve talip olma ya da onun için çaba sarf etme gibi bir durumum asla yoktur."

Programda gazeteciler Başkan Zorluoğlu'na çiçek takdim etti, pasta kesildi.

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