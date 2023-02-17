Karadeniz'den deprem bölgesine yardım seferberliği devam ediyor

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TRABZON (AA) - Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Bayburt'ta vatandaşlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına 12'nci günde de destek vermeyi sürdürdü.

Trabzon'da vatandaşlar ile kamu ve sivil toplum kuruluşları depremzedelere yardımlara devam ediyor.

Deprem bölgesine kentten 15 bin ekmek, soba, uyku tulumu ve kışlık giyeceğin yanı sıra 50 mobil duş ve tuvalet gönderildi.

Büyükşehir Belediyesince de depremden etkilenen illere 23 konteyner, ilaçlama çalışmaları için ekip ve iş makineleri sevk edildi. Hatay'daki hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere 20 kişilik ekip de bölgeye hareket etti.

Köprübaşı ilçesindeki Merkez Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Zeynep Sena Kahveci, biriktirdiği bir miktar parayı depremzedeler için AFAD'a bağışladı.

- Rize

Rize Gençlik Merkezi'nde depremzedeler için yardım toplanıyor.

Kente gelen depremzedeler, burada oluşturulan sosyal markette giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünde görevli 17 kişilik psikososyal destek ekibi, depremzedelere hizmet vermek üzere Diyarbakır ve Adıyaman'a gitti.

- Giresun

Giresun'dan da deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Malatya'ya 252, Adıyaman'a 158, Kahramanmaraş'a 71, Gaziantep'e 26, Hatay'a 24, Diyarbakır'a 3, Adana ve Osmaniye'ye de birer olmak üzere 536 araç yardım malzemesinin ulaştırıldığı belirtildi.

Depremden etkilenen illere ambulans ve iş makinelerinin de aralarında bulunduğu 517 aracın gönderildiği vurgulanan açıklamada, "Bu araçların yanı sıra 40 yaşam konteyneri, 17 tuvalet-duş konteyneri, karavan ve 77 jeneratör de deprem bölgelerine ulaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

- Ordu

Ordu'da 19 ilçede vatandaşların desteğiyle temin edilen odun ve kömürler deprem bölgesine gönderildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı açıklamada, "Ordu'nun gönlü güzel, cömert insanlarının da desteği ile hazırlanan odun ve kömürden oluşan yardım tırlarını kırsal mahalle ve köylere ulaştırıp emanetleri sahiplerine teslim ediyoruz. Biriz, beraberiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgeye gönderilen oyuncakların da çocuklara hediye edildiği kaydedildi.

- Bayburt

Bayburt'tan, depremden etkilenen illere yardımlar sürüyor.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İtfaiye Müdürlüğü binasında yardım kampanyasına destek veren gönüllülerle bir araya geldi.

Gönüllülere destekleri dolayısıyla teşekkür eden Pekmezci, belediyenin deprem bölgesine bugüne kadar 45 kamyon yardım malzemesi gönderdiğini söyledi.

Bölgeye gidecek yardım konvoyunu da uğurlayan Pekmezci, Bayburt'ta vatandaşların depremden etkilenen illere yardım etmek için büyük gayret gösterdiğini belirtti.

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