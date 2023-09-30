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        Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, Pendikspor galibiyetini değerlendirdi:

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da golcü oyuncu Paul Onuachu, galibiyeti getiren takım ruhunu sergileyerek 3 puanı aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:23 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:23
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        Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, Pendikspor galibiyetini değerlendirdi:
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        Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da golcü oyuncu Paul Onuachu, galibiyeti getiren takım ruhunu sergileyerek 3 puanı aldıklarını söyledi.

        Maçın ardından açıklamalarda bulunan Onuachu, maça iyi başladıklarını ve takım olarak ilk yarıda iyi bir performans sergilediklerini belirtti.

        İkinci yarıda Batista Mendy'nin kırmızı kart ile oyun dışı kaldığını anımsatan Onuachu, "Önemli olan galibiyeti getiren takım ruhunu sergileyebildik ve 3 puanı alabildik. Takımım adına çok mutluyum." dedi.

        Onuachu, ligde son üç maç üst üste gol atmasıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

        "Açıkçası ben şahsen tarihi çok takip etmiyorum. Ama Trabzonspor gibi bir takıma gelirseniz elbette takımınıza yardımcı olmaya çalışırsınız, taraftarlarınızı mutlu etmeye çalışırsınız. Ben kendim ve takımım adına bireysel performansımdan çok mutluyum. Bugüne kadar oynadığım hiçbir takımda bir gol hedefi koymadım. Elbette her zaman gol atmaya çalışacağım dedim. Ama bu konuda kendime bir hedef ve sayı belirlemedim. Maç maç hedeflenip odaklanacağım."

        Trendyol Süper Lig'in zor ve kuvvetli bir lig olduğunu aktaran Onuachu, "Bugün oynadığımız takıma bakacak olursanız geçen sene lige çıkmış olmasına rağmen ne kadar iyi oynadıklarını görebilirsiniz. Bu ligde her takım her takımı yenebilecek kapasitede. Bunu da bugün ki rakibimizin performansından anlayabiliyorsunuz. Her maçta mücadele edip her rakibimize saygı duyacağız." diye konuştu.

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