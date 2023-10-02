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        KTÜ Tıp Fakültesinin kuruluşunun 50'nci yılı kutlandı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesinin 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 18:43 Güncelleme: 02.10.2023 - 18:43
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        KTÜ Tıp Fakültesinin kuruluşunun 50'nci yılı kutlandı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesinin 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, KTÜ Güzel Sanatlar Bölümünün Türk Halk Müziği dinletisiyle devam etti.

        Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ'nün 1955'de kurulduğunu ve 68 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

        Tıp Fakültesinin 1973'te kabul edilen kanunla kurulduğunu belirten Çuvalcı, "Üniversitenin imkanları o yıllarda müsait değildi. O nedenle Hacettepe Üniversitesi bünyesinde başlıyor, daha sonra Trabzon'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. 1987'de KTÜ'nün kampüsüne geliyor. O zamanlar imkanlar bu kadar gelişmediği için zor bir süreçten geçiyor." şeklinde konuştu.

        Çuvalcı, yıllar içerisinde çok değerli dekan ve hocaların fakülteye katkı sunarak emek verdiğini kaydederek, "Öğrencinin yanı sıra akademisyen de yetiştiren tıp fakültesi tam bir eğitim kurumu." ifadesini kullandı.

        KTÜ Farabi Hastanesine ilişkin de bilgi paylaşan Çuvalcı, bölgenin 3'üncü basamak hastanesi olarak 900 yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini söyledi.

        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya da üniversitenin göz bebeği tıp fakültesinin 50'nci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Fakültenin, sağlık hizmeti yanında yürütülen akademik ve bilimsel çalışmalarla ülke ve dünya bilimine katkı sunduğuna işaret eden Kaklıkkaya, "Her yıl mezun ettiği 200'ü aşkın genç hekim ve yetiştirdiği uzman hekimler ile ülke sağlığına katkı sunmaya devam etmektedir. Bugün itibarıyla 3 bölüm, 43 ana bilim dalı, 36 bilim dalı ile hizmet vermeye devam etmektedir." diye konuştu.

        Dönem birincilerini temsilen konuşan Prof. Dr. Cihan Örem de 1993-1994 eğitim öğretim yılı dönem birincisi olduğunu belirterek, "35 yıl önce fakülteye öğrenci olarak girdim, 29 yıl önce mezun oldum, 23 yıldır da öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Bu fakülteden de emekli olmak istiyorum." dedi.

        Eski dekanların da anılarını paylaştığı programa, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran, hastane başhekimleri, doktorlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Öte yandan fakültenin dönem birincileri, 50'nci yıl anısına kampüste fidan dikimi gerçekleştirdi.

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