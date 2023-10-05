Of'ta emekli imamlar için program düzenlendi "Camiler ve Din Görevliler Haftası" etkinlikleri kapsamında Of'ta emekli imamlar bir araya geldi.

"Camiler ve Din Görevliler Haftası" etkinlikleri kapsamında Of'ta emekli imamlar bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua yapılmasının ardından konuşan İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz, din görevlilerinin toplumun manevi önderleri, temel taşları olduğunu söyledi.

Doğumdan ölüme kadar toplumun her yerinde din görevlilerinin yer aldığına işaret eden Yılmaz, "Rabbim sizlerden razı olsun. Peygamberimizin makamını temsil ediyorsunuz. Onun görev ve sorumluluğuyla gayret göstermelisiniz. Emekli arkadaşlarımıza sağlık ve sıhhatler diliyorum. Din görevlisinin emeklisi olmaz. Bu vazifenin ölünceye kadar bizimle olduğunu unutmayalım." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise herkesin ortak derdinin toplumun daha iyi ve güzelliklerle donanması olduğunu ifade ederek, "Müftülüğümüzle çok uyumlu çalışıyoruz. Etle tırnak gibiyiz. Ortak projeler yürütüyoruz. Hepinizin bu özel haftasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile emekli imamlar hatıra fotoğrafı çektirdi.