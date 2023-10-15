Trabzon'da görme engelliler farkındalık yürüyüşü düzenledi

Trabzon'da engelli dernekleri tarafından "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Engelli dernekleri ve diğer STK üyeleri ile vatandaşlar ,Uzun Sokak girişinde buluşup ellerindeki beyaz bastonlarla Meydan Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Türkiye Beyaz Ay Derneği Trabzon Şubesi Dernek Başkanı Yusuf Şafak, burada yaptığı açıklamada, engelli sivil toplum kuruluşlarının yaşadıkları şehirde çözüm odaklı projeler geliştirdiklerini söyledi.

Şafak, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için vatandaşlarında daha bilinçli olması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki engel aslında zihinlerde, ön yargılarda, olumsuz tutum ve düşüncelerde olan bir şey. Yani dar sokağında yürümeyi sevdiğimiz şehirde zaman zaman iletişimde sınırlılıklar ya da bazı yanlış anlamalara maruz kalabiliyoruz. Mesele burada saygı ve hoşgörü çerçevesinde birbirimizin haklarına asgari oranda saygı duyarak bu toplumsal sorunun çözümüne katkı sunmalıyız."