Trabzon Büyükşehir Belediyesinden sosyal tesisteki restoran yangınına ilişkin açıklama:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Sera Gölü'ndeki sosyal tesislerde yer alan restoranda çıkan yangına müdahalede gecikme söz konusu olmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2 Kasım'da çıkan yangına ilk müdahalenin söndürme tüpleriyle çalışan personel tarafından yapıldığı, itfaiyeye gelen ihbarın ardından ilk ekibin 8, ikinci ekibin ise 15 dakika sonra olay yerine ulaştığı ifade edildi.

Yangına müdahale sırasında patlama tehlikesi içeren çok sayıdaki tüpün tahliye edildiği belirtilen açıklamada, "Yangına ilk müdahale süresi ülke genelinde ortalama 10 dakika civarında olup bu anlamda itfaiye ekibinin herhangi bir gecikmesi söz konusu değildir. Tesisin ahşap ve ahşap üzerinin vernikli olması, yangının başlangıç yerinin yanıcı maddelerin yoğun olduğu bir yer olması ve tesisin yapı özelliğine göre oluşan hava akımı nedeniyle yangın çok hızlı şekilde büyümüştür." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, olayların yoğunlaştığı Çukurçayır ve Otogar bölgesine itfaiye müfrezesi kurulması işinin hayata geçirildiği vurgulanarak, "18 ilçede 21 istasyonu bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığımız her yıl artış gösteren olaylara paralel olarak istasyon sayısını artırmaktadır. 2022 yılında 1831'i yangın olmak üzere 3 bin 792 olaya müdahale edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, itfaiye istasyonlarının sayısı, yer seçimi ve olay istatistikleri doğrultusunda mevcut kapasitesinin değerlendirilmesine yönelik 2022 yılında KTÜ Endüstri Mühendisliği ile bir proje geliştirildiği, Derecik Mahallesi ve civarındaki bölgelerde bir itfaiye istasyonu kurulması ihtiyacının tespit edilmediği kaydedildi.