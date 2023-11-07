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        Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobille çarptığı polis memuru yaralandı

        Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobille çarpması sonucu yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 17:27 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:36
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        Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobille çarptığı polis memuru yaralandı
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        Trabzon'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobille çarpması sonucu yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun 100. Yıl Balıkçı Barınakları mevkisinde, 61 AED 072 plakalı otomobilin sürücüsü A.Y, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

        Motosikletli polis timi, şüphelinin aracını bir süre takip ederek durdurmaya çalıştı. Motosikletten inen polis memuru E.K'ye çarpan sürücü, daha sonra 61 AES 550 plakalı otomobile de çarparak kaçtı.

        Bacağından yaralanan polis memuru, meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.

        Öte yandan ekip arkadaşının, yaralı polis memurunun elini hastaneye sevk edilene kadar bırakmadığı görüldü.

        Zanlıyı yakalamak için harekete geçen polisler, şüphelinin aracının Kemerkaya Mahallesi'nde yol kenarına bırakıldığını belirledi.

        Yaya olarak bölgedeki bir restorana gittiği tespit edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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