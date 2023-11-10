Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Trabzon'da, silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta arama yapıldı.

Aramada, tabanca yapımında kullanılan 508 parça ile kaynak makinesi ve çeşitli aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ş, R.Ç, E.Ö. ve D.E.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.