Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ortahisar ilçesinde İ.S'nin üzerinde bulunan bir miktar kubar esrarın ardından soruşturma başlattı.

Söz konusu şüpheliye uyuşturucu maddeyi Y.K. ve Ü.A'nın sattığını tespit eden ekipler, zanlıların evine operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada 140,55 gram kubar esrar ile 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.A ile Y.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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