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        Trabzon'daki özel bireyler Filistin halkına "Hayır Çarşısı" ile destek oldu

        Trabzon'da yaşayan özel bireyler, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek olmak amacıyla "Hayır Çarşısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:41
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        Trabzon'daki özel bireyler Filistin halkına "Hayır Çarşısı" ile destek oldu
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        Trabzon'da yaşayan özel bireyler, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek olmak amacıyla "Hayır Çarşısı" düzenlendi.

        Özel bireyin ve hayırseverlerin hazırladığı el işleri, takı ve yiyecekler, Engelsiz Ballim Kafe'deki stantlarda satılarak bir günlük geliri Filistinlilere bağışlanacak.

        Trabzon Umuda Destek Derneği Başkanı ve Engelsiz Ballim Kafe'nin kurucusu Reyhan Oral, kafenin koşulsuz saf ve içten sevginin tohumlarıyla 7 yıl önce faaliyete başladıklarını söyledi.

        Kafenin açılışına destek veren herkese teşekkür eden Oral, "'Özel mekanda özel işler yapılır.' inancıyla bugünkü buluşmamızı da zulmün içinde olan Filistinli kardeşlerimize bir nebze de olsa destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla Hayır Çarşısı'yla taçlandırmayı planladık." dedi.

        Oral, çarşıda satılan ürünlerden elde edilen gelirin tamamını ilgili mercilere teslim edeceklerini belirterek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. O gün sıradan bir etkinlik yapmamak adına bugüne taşıdık ve bugünü de böyle bir programla taçlandırmak istedik. Umarım amacımız, çok güzel şeylere vesile olur." diye konuştu.

        Kafede çalışan zihinsel engelli Ayşegül Şişman, kafede arkadaşlarıyla çalışmayı sevdiğini dile getirdi.

        Filistin halkına yapılan saldırılar nedeniyle çok üzüldüğünü ifade eden Şişman, "Ben de kendi yaptığım yeleklerim ve çantalarımı satışa sunuyorum. Gönlümüz Gazze ve Filistin halkıyla beraber. Savaşlardan çok sıkıldık ve artık savaş olmasın." dedi.

        Etkinliğe katılan siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile davetliler Hayır Çarşısı'ndan alışveriş yaparak Filistin halkına destek verdi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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