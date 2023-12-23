Stat:PaparaPark

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşcıoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Onuachu

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek

Goller: Dk. 11 Pelkas (RAMS Başakşehir) Dk. 34 Mendy (Trabzonspor)

TRABZON

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