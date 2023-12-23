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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 19:51 Güncelleme: 23.12.2023 - 19:51
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşcıoğlu

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Onuachu

        RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek

        Goller: Dk. 11 Pelkas (RAMS Başakşehir) Dk. 34 Mendy (Trabzonspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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