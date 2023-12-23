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        Trabzon'da üvey kardeşi ve yengesini öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde tartıştığı üvey kardeşini ve yengesini tabancayla öldüren sanık hakkında, "kasten adam öldürme" suçundan 48 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:54
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        Trabzon'da üvey kardeşi ve yengesini öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde tartıştığı üvey kardeşini ve yengesini tabancayla öldüren sanık hakkında, "kasten adam öldürme" suçundan 48 yıla kadar hapis cezası istendi.

        İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri'nde, 13 Eylül'de üvey kardeşi Osman (55) ve eşi Necla Iğci'yi (54) tabanca ile ateş ederek öldüren Şükrü Yıldız (79) hakkında, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

        Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu yargılanan sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçunu altsoy ve üstsoydan kişilere karşı işlediği için önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

        Yıldız'ın savcılık sorgusundaki, evinin çatısına ve duvarlarına taş atıldığını ve dışarı çıktığında yaşlılıktan kaynaklı görme bozukluğu nedeniyle kişileri tanıyamayarak taş atanlara silahla ateş ettiği, amacının taş atanları korkutmak olduğuna yönelik beyanlarına yer verilen iddianamede, "haksız tahrik" indirimiyle 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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