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        Sosyal medyada uyuşturucu maddeyle görüntü paylaşan 2 zanlı gözaltına alındı

        Trabzon'da sosyal medyada uyuşturucu kullanırken görüntülerini paylaşan kişi ile uyuşturucuyu temin eden şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:43
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        Sosyal medyada uyuşturucu maddeyle görüntü paylaşan 2 zanlı gözaltına alındı
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        Trabzon'da sosyal medyada uyuşturucu kullanırken görüntülerini paylaşan kişi ile uyuşturucuyu temin eden şüpheli gözaltına alındı.

        Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde yaşayan Y.B'nin, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken paylaşımda bulunduğu bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        Y.B'nin evinde arama yapan polis, 27,32 gram bonzai, 1,68 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 düzenek ele geçirdi.

        Şüphelinin irtibatlı olduğu belirlenen U.Ş. uyuşturucu madde ticareti yapma, Y.B. ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçundan gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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