Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan döneminde en iyi puan ortalaması Avcı ile yakalandı SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan dönemindeki çalıştırıcılar içerisinde en yüksek puan ortalaması yakalayan isim oldu.

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan dönemindeki çalıştırıcılar içerisinde en yüksek puan ortalaması yakalayan isim oldu.

Geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet alarak, 1,5 puan ortalaması elde eden bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 18 puan topladı, 2 puan ortalaması yakaladı.

Karadeniz ekibi, kısa süre takımın başında kalan Orhan Ak ile 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşayarak 1,5, geçici olarak takımın başına gelen dönemin futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu ile 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 0,5 puan ortalamasında kaldı.

- Bu sezon da Bjelica'dan daha iyi performans

Trabzonspor, bu sezon görev yapan teknik direktörlerden Nenad Bjelica yönetiminde ilk 8 haftada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 puanla zirve yarışında geriye düşerken Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçti.

Karadeniz ekibi, Nenad Bjelica yönetiminde 8 karşılaşmayı da 1,5 puan ortalamasıyla oynadı, Abdullah Avcı ile 9 maçlık dönemde 18 puan elde ederek 2 puan ortalamasına ulaştı.

- Sezonun en iyi derecesi

Trabzonspor, sezonun en iyi derecesini de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirdi.

Nenad Bjelica ile 8 haftalık dönemde 13'üncülük ile 5'incilik arasında dereceler elde eden bordo-mavili takım, Abdullah Avcı ile puan cetvelinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 18. hafta sonunda 3. sırada yer alıyor.