Trabzonspor'da Emin Kahraman, divan başkanlığına adaylığını açıkladı
Trabzonspor'da eski yöneticilerden Emin Kahraman, divan başkanlık kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.
Trabzonspor'da eski yöneticilerden Emin Kahraman, divan başkanlık kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.
Kahraman, yaptığı açıklamada, 24 Şubat 2024 tarihinde yapılacak Trabzonspor Divan Başkanlık Genel Kurulu'nun çoğunluk sağlanamazsa 2 Mart'ta gerçekleştirileceğini belirterek, "Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na aday olduğumu Trabzonspor kamuoyuna duyurmaktan onur duyarım." ifadelerini kullandı.
Kahraman, adaylığı ile ilgili düşüncelerini ilerleyen günlerde düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.