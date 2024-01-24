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        Trabzonspor'un "İnadıyla Şampiyon" adlı belgeseli, 26 Ocak'ta vizyona girecek

        Trabzonspor'un "İnadıyla Şampiyon" adlı belgeseli, 26 Ocak Cuma günü gösterime girecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:36 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:36
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        Trabzonspor'un "İnadıyla Şampiyon" adlı belgeseli, 26 Ocak'ta vizyona girecek
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        Trabzonspor'un "İnadıyla Şampiyon" adlı belgeseli, 26 Ocak Cuma günü gösterime girecek.

        Sevinçleri, hüzünleri, galibiyetleri ve şampiyonluklarıyla bir kentin hikayesini yeniden yazan "İnadıyla Şampiyon" belgeseli, Trabzonspor'un tarihini de ele alıyor.

        Trabzonspor'un 1967'deki kuruluşundan 2021-2022 yılındaki son şampiyonluğuna uzanan yolda yaşanan tüm başarıları, travmaları ve sancılarını, futbolcular, başkanlar ve kurucu üyelerinin şahitliğinde anlatan belgesel, üç dönemden oluşuyor.

        İlk dönemde kulübün kuruluşu ve art arda aldığı şampiyonluklar, ikinci döneminde yaşanan bocalamalar ve duraklama, son dönemde ise yeniden sahalara dönüş ve şampiyonlukla kucaklaşması anlatılıyor.

        Belgeselle ilgili yapılan açıklamada, Trabzonspor'un taraftarlarıyla bütünleşmiş büyük bir camia olduğu hatırlatılarak, "Bu belgesel bir şampiyonluk filminden daha fazlası. Dokümanter bir film. 60 yıla yaklaşan Trabzonspor tarihinin hafızalara kazınan her bir karesi bu filmde toplandı. On yıl sonra izlendiğinde de aynı tadın alınacağı, aynı heyecanın yaşanabileceği, şampiyonlukların en derin duygularla hissedileceği bir yapım ortaya çıkarılmaya çalışıldı." ifadelerine yer verildi.

        Belgeselde, özellikle son şampiyonluktaki Trabzonspor'un müsabakalarının devre arası ve maç sonu görüntüleri, deplasman yolculukları, taraftar hikayeleri ve bordo-mavili kulübün efsanelerinin özel röportajları yer alıyor.

        Belgeselin gösterimin ilk etapta Trabzon, İstanbul, Ankara, İzmir ve Erzurum'daki sinemalarda yapılacak. Daha sonra diğer illerde de belgeselin gösterimin yapılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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