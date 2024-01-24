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        İtfaiyeci dereden kurtardığı kedinin yavrusunu sahiplendi

        DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde görevli itfaiye şoförü Abdullah Birinci, annesinin terk ettiği yavru kedinin bakımını üstlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:07
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        İtfaiyeci dereden kurtardığı kedinin yavrusunu sahiplendi
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        DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde görevli itfaiye şoförü Abdullah Birinci, annesinin terk ettiği yavru kedinin bakımını üstlendi.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan Birinci, 6 ay önce bir kedinin Fol Deresi'ne düştüğü ihbarı üzerine ekip arkadaşlarıyla olay yerine gitti.

        Merdiven yardımıyla dereye inen 38 yaşındaki Birinci, kediyi düştüğü yerden kurtardı.

        Dört çocuk babası Birinci, hamile olduğunu fark ettiği kediyi sokağa bırakmayarak Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliğine getirdi.

        Birinci'nin beslediği kedi, bir süre sonra 5 yavru dünyaya getirdi. Anne kedi, yavruları biraz büyüyünce 4'ünü alıp ayrıldı.

        Birinci, annesinin ve kardeşlerinin yokluğunu hissettirmemeye çalıştığı "Hüsnü" adını verdiği kediyle yakından ilgileniyor.

        Gün içinde çevrede dolaşıp istasyona dönen kedi, adeta itfaiyecilerin maskotu haline geldi.

        - Kemençe çalıp "Hüsnü" ile vakit geçiriyor

        Abdullah Birinci, AA muhabirine, "Bize bir yol arkadaşı oldu. Ona baktık büyüttük, bize can yoldaşı oldu. O bizi seviyor, biz de onu seviyoruz." dedi.

        Birinci, akşamları boş vakitlerinde arkadaşının saz, kendisinin de kemençe çalıp türkü söylediğini anlatarak, "Hüsnü de yanımızda oluyor. Kemençe çalarken onunda, bizimde hoşumuza gidiyor. Keyiflendiriyoruz onu. Annesinin yokluğunu aratmamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Hayvanlara sahip çıkmanın önemini vurgulayan Birinci, "Bizim görevimiz onları kurtarmak, en iyi şekilde görevimizi yapıyoruz ama sokaklarda yalnız kalıyorlar. Değer verelim onlara. Bu yol arkadaşımız inşallah bizi bırakmaz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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