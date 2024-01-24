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        Sümela Manastırı beyaz örtüsüyle görüntülendi

        Doğu Karadeniz'de en fazla ziyaret edilen yerlerin başında gelen Sümela Manastırı, karın ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:24 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:54
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        Sümela Manastırı beyaz örtüsüyle görüntülendi
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        Doğu Karadeniz'de en fazla ziyaret edilen yerlerin başında gelen Sümela Manastırı, karın ardından beyaza büründü.

        Yerli ve yabancı turistlerin Çaykara ilçesindeki Uzungöl'den sonra en fazla ilgi gösterdiği Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı ve Ören Yeri, her mevsim misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

        Karla kaplanan Altındere Vadisi'ndeki Sümela Manastırı'nın yanı sıra orman, çeşmeler ve derenin bazı bölümleri dron ile görüntülendi.

        Bölgeyi ziyaret edenler, eşsiz manzaranın tadını çıkarıp fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

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