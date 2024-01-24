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        Kurtlar, kapısını kemirip girdikleri ahırlarda 30 küçükbaşı öldürdü

        TRABZON´UN Araklı ilçesinin Özgen Mahallesi´ne inen kurtlar, girdikleri ahırlarda 30 küçükbaşı öldürdü. Kurtların bazı ahırlara kilitli kapıyı kemirip açtıkları delikten girdikleri görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:20 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:25
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        Kurtlar, kapısını kemirip girdikleri ahırlarda 30 küçükbaşı öldürdü
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        TRABZON´UN Araklı ilçesinin Özgen Mahallesi´ne inen kurtlar, girdikleri ahırlarda 30 küçükbaşı öldürdü. Kurtların bazı ahırlara kilitli kapıyı kemirip açtıkları delikten girdikleri görüldü.

        İlçenin yüksek kesimlerinde karla kaplanan doğal yaşam alanlarında yiyecek arayışına giren kurtlar, Özgen Mahallesi´ne inip, 4 ahıra girdi. Kurtlar, ahırlardaki 30 küçükbaşı öldürdü. Kurtların bazı ahırlara, kilitli olan kapının ahşap bölümünü kemirerek açtıkları deliklerden girdikleri görüldü.

        Mahallede besicilik yapan Faik Hancı, "Birçok besici arkadaşımızın hayvanları öldü. Tedirgin olunca, uyuyamıyoruz. Her gün farklı ahırdan hayvanların telef olduğu haberi geliyor; can ve malımızın derdine düştük. Umarız yetkililerimiz bize bir çözüm bulur" dedi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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