Trabzon'da "Erişkin Aşı Polikliniği" hizmete açıldı

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsünde "Erişkin Aşı Polikliniği" hizmete girdi.

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, hastanenin zemin katında Aile Hekimliği Kliniği bünyesinde açılan poliklinikte, hastaneye herhangi bir nedenle başvuran yetişkin yaş grubundaki hastalardan aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından risk altında olanlara bağışıklama danışmanlığı verilmesi ve gerektiğinde poliklinik ortamında aşılarının yapılması amaçlanıyor.

Poliklinikte gebeler, diyabet, kanser, diyaliz, kronik kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek hastalığı ile 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar ve organ nakli hastaları için aşı programları oluşturulacak.

Geçmiş aşılar, aşı takip sisteminden kontrol edildikten sonra güncel aşı rehberlerine uygun olarak gerekli görülen aşılamalar poliklinikte yapılacak. Aşı yapılan hastalara aşı kartları verilerek sonraki aşılamalar için de randevuları oluşturulacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın, Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir nedenle başvuran kişilerin aşılanma gereksinimlerinin gözden geçirilerek, risk grubu şemalarına uygun olarak aşılanmalarının sağlanması konusunda sağlık kurumlarını görevlendirdiğini belirtti.

Aydın, erişkin aşı polikliniğinin de bu hizmetin karşılanması amacıyla gerekli personel ve malzeme hazırlıklarının tamamlanmasının ardından bu hafta başı itibarıyla hizmet vermeye başladığını aktardı. Tıbbi kayıtlarına göre aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından risk altında olanların cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla konu ile ilgili bilgilendirici mesaj gönderildiğine işaret eden Aydın, hastaların randevuya gerek olmadan doğrudan polikliniğe başvurabildiğini ifade etti. Erişkin Aşı Polikliniği Sorumlusu, Aile Hekimliği Kliniği Öğretim Üyesi Uzman Dr. Volkan Atasoy ise ülkede çocuklara yönelik bağışıklama hizmetlerinin uzun yıllardır çok başarılı şekilde yürütüldüğünü ancak yetişkin nüfusta aşılanma oranlarının düşük olduğunu vurguladı.