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        Çaykara Kaymakamı Erbek'den Belediye Başkanı Tok'a ziyaret

        Trabzon'da Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:01
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        Çaykara Kaymakamı Erbek'den Belediye Başkanı Tok'a ziyaret
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        Trabzon'da Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'u ziyaret etti.

        Erbek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden seçilen Tok'u makamında ziyaret ederek, görevinde başarı diledi.

        Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak da yer aldı.

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