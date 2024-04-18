Çaykara Kaymakamı Erbek'den Belediye Başkanı Tok'a ziyaret

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak da yer aldı.

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