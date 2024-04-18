Trabzon'da "Kadim Zamanların Ayak İzleri" çalıştayı düzenlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesinde, "MÖ 401-400 yılında on binlerin ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz'e varış güzergahlarının tespit edilerek modellendirilip coğrafi işaretle belirlenmesi" projesi kapsamında "Kadim Zamanların Ayak İzleri" konulu çalıştay düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında, Trabzon'un tarihte birçok hadiseye şahitlik ettiğini belirterek, "Bu hadiselerin belki de en önemlilerinden biri milattan önce 400 yılında, on binlerin Karadeniz'e ulaşan yolculukları, diğeri cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1461 yılında Trabzon'u fetih yürüyüşüdür." dedi.

Her iki tarihi hadisenin rotasının ortaya konulmasının şehir tarihi açısından önemli olduğuna işaret eden Yıldırım, bu belirlemelerin turizme katkı sağlayacağını, Trabzon ve çevre illerin turizmden aldığı payı artıracağını söyledi. Yıldırım, KTÜ, Trabzon Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinin oluşturduğu ekibin yürüttüğü ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Proje kapsamında, Bayburt-Trabzon arasındaki saha 2 yıl süreyle taranmış oldu. Bu taramada görevli akademisyen ekip muhtemel seçenekleri inceleyerek gerek on binlerin yürüyüşü gerekse Fatih Sultan Mehmet Han'ın Trabzon'a varış güzergahlarında mümkün olan en yüksek doğrulukta belirleme gayreti içerisinde oldu. Bugünkü çalıştayda söz konusu güzergahın tespiti, çalışma sırasında karşılaşılan zorluklar ve sonuç bulguları paylaşılarak bölgemizin ve siz değerli katılımcıların hizmetine sunulacak. Çalıştaydan çıkacak verilerin Trabzon'un ve güzergahlar üzerindeki diğer şehirlerin turizm perspektifine yeni bir ufuk kazandıracağına inanıyorum. Tespit edilen söz konusu güzergahlar şehrimizin tarihinin yeni bir hikaye ile dünyaya sunulmasına da imkan sağlayacaktır."

- "Turizm potansiyeline katkı sağlayacak" KTÜ Rektörü Hamdullah Çuvalcı da gerek Trabzon'un gerekse komşu Gümüşhane ve Bayburt'un turizm potansiyeline katkı sağlayacak ve alternatif yeni turistik rotaların altyapısını oluşturacak projenin 2 yıl sürdüğünü ve bugün itibarıyla başarıyla tamamlandığını belirterek, "Sahada elde edilen bulgular literatür ve arşiv kayıtlarıyla karşılaştırılarak rota geçişlerinin örtüşmesi sağlanmış, bütün bu veriler dijital interaktif haritalara aktarılarak araştırma güzergahındaki tarihi köprüler, kaleler, hanlar ve şehitlikler fiziki imkanlar doğrultusunda modellenerek işlenmiştir." dedi.

Proje yürütücülerinden KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Köse, çalışmaların bu zamana kadar yapılmış en kapsamlı bilimsel çalışma olduğunu ifade etti. Köse, on binlerin Trabzon'a varış güzergahı ve denizi gördükleri nokta olan Tekez Tepesi ile ilgili çok sayıda farklı spekülatif görüş olmasına karşın Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'a varış güzergahıyla ilgili birkaç sınırlı çalışma haricinde çalışma yapılmadığını kaydeden Köse, "Bizden önce on binlerin Trabzon'a varış noktasıyla alakalı gerek yabancı gerekse yerli araştırmacılar tarafından çok fazla çalışma yapıldı. Fakat 2 yıl bütün sahayı tarayan, bilimsel metotla bütün olası ihtimalleri ele alıp eleyen ve yine farklı alanlardan bilim insanlarının oluşturduğu bir ekip, sahayı ilk defa bu kadar farklı ya da TÜBİTAK desteğinde çalıştı." diye konuştu.