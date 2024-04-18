Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

28 Şubat'ta oynanan karşılaşmada kolu kırılan ve sol kasık bölgesinde kas yaralanması olan Onuachu, bu hafta kadroda yer alabilecek.

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı sonuçlandırma çalışmasıyla tamamladı.

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