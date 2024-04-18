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        Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:46 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:46
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        Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

        Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı sonuçlandırma çalışmasıyla tamamladı.

        - Onuachu, takımla çalışmalarını sürdürüyor

        Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nijeryalı golcüsü Onuachu, takımla çalışmalarını sürdürüyor.

        28 Şubat'ta oynanan karşılaşmada kolu kırılan ve sol kasık bölgesinde kas yaralanması olan Onuachu, bu hafta kadroda yer alabilecek.

        En son ligin 27. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçında görev yapan Nijeryalı oyuncu, Mondihome Kayserispor maçında forma giymesi halinde 5 hafta sonra takımda yer almış olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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