Trabzon'da taksi şoförünü silahla öldüren sanığa 20 yıl 6 ay hapis

Sürmene Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Haziran 2023'te, hakkında kayıp ihbarı bulunan kişiyi ararken ilçeye bağlı Küçükdere Mahallesi'nden geçen dere kenarında ceset bulmuş, yapılan incelemede, silahla vurularak öldürülen kişinin Hüseyin Aslan (52) olduğu belirlenmişti.

Sanığı "kasten adam öldürme" suçundan önce müebbet hapse çarptıran heyet, ardından bu cezayı tahrik nedeniyle 18 yıla düşürdü. Sanığa "ruhsatsız silah kullanmak"tan da 2,5 yıl hapis verildi.

Sanık Kol, savunmasında, "Maktulün ailesinden özür diliyorum. Olay bir anlık öfkeyle oluştu. Maktule bana zarar verebileceği düşüncesiyle aracına ateş ettim, öldürme kastıyla ateş etmedim. Bu olayın bu aşamaya gelmesini istemezdim. Ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Mahkeme heyeti başkanı, sanığa, mütalaada "kasten adam öldürme" suçundan müebbet ve "yağma"dan 3 yıldan 7 yıla kadar hapsinin istendiğini hatırlatarak söz verdi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Kol ile maktul Aslan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

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