Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:38 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra maç için uçakla İstanbul'a gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kesin sonuçlar açıklandı
        Kesin sonuçlar açıklandı
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iadeiziyaret ile ilgili açıklama
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "Kahverengi Kokarca Konusunda Her Şey ve Son Durum" konulu panel...
        Trabzon'da "Kahverengi Kokarca Konusunda Her Şey ve Son Durum" konulu panel...
        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, darbedilen üniversite öğrencileriyle buluştu...
        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, darbedilen üniversite öğrencileriyle buluştu...
        İYİ Parti Yomra İlçe Başkanı Gökcan Şahin partisinden istifa etti
        İYİ Parti Yomra İlçe Başkanı Gökcan Şahin partisinden istifa etti
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 16. final peşinde
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 16. final peşinde
        Doğu Karadeniz'den 4 ayda 525,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Doğu Karadeniz'den 4 ayda 525,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı