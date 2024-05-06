Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra maç için uçakla İstanbul'a gidecek.
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