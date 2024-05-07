Çaykara'da vatandaşlara 5 bin meyve fidanı dağıtıldı

Katkılarından dolayı iş insanı Mikail Öztürk'e teşekkür eden Tok, Çaykaralıların fidan dağıtımına ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlikte erik, elma, armut, Trabzon hurması, yeni dünya, limon ve portakaldan oluşan 5 bin meyve fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

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