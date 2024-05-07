Çaykara'da vatandaşlara 5 bin meyve fidanı dağıtıldı
Çaykara ilçesinde vatandaşlara meyve fidanı dağıtıldı.
Çaykara ilçesinde vatandaşlara meyve fidanı dağıtıldı.
Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok tarafından iş insanı Mikail Öztürk'ün katkılarıyla fidan dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte erik, elma, armut, Trabzon hurması, yeni dünya, limon ve portakaldan oluşan 5 bin meyve fidanı vatandaşlara dağıtıldı.
Belediye Başkanı Tok, ilçede üretilen meyvelerin yanı sıra yeni türlerin de Çaykara'ya kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.
Katkılarından dolayı iş insanı Mikail Öztürk'e teşekkür eden Tok, Çaykaralıların fidan dağıtımına ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.