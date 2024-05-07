Trabzon'da Avrupa Film Festivali yarın başlıyor

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Bilgi Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen Avrupa Film Festivali, yarın sinemaseverler ile buluşuyor.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin ev sahipliğini TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi üstlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, festivalin Avrupa'nın çeşitliliği ve çok sesliliğini vurgulayan bir deneyim sunacağını belirterek, "Sizleri ortak mirasımızı, yaratıcılık, hayal gücü ve hikaye anlatıcılığı alanlarını keşfetmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.