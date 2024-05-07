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        Trabzonspor, İstanbul'a gitti

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın deplasmanda karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük müsabakası için İstanbul'a gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:03 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:03
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        Trabzonspor, İstanbul'a gitti
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın deplasmanda karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük müsabakası için İstanbul'a gitti.

        Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Antrenmanın ardından Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket eden kafilede, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Evren Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Ayberk Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Enis Bardhi, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Mislav Orsic, Taxiarxhis Fountas, Edin Visca, Nicolas Pepe, Umut Bozok ve Paul Onuachu yer aldı.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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