Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Antrenmanın ardından Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket eden kafilede, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Evren Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Ayberk Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Enis Bardhi, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Mislav Orsic, Taxiarxhis Fountas, Edin Visca, Nicolas Pepe, Umut Bozok ve Paul Onuachu yer aldı.

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