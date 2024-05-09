Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" çeşitli etkinliklerle devam etti

Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü organize edilen "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında atölye çalışmaları düzenlendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen festival, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'ndaki "Karagöz Hacivat Yapım Atölyesi" ile devam etti.

Atölyede, Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı Durmuş Benli ve ekip arkadaşları, Yeşiltepe İlkokulu öğrencilerine "Hacivat" ve "Karagöz" tasvirleri yaptırdı, oyunu anlattı.

Öğrencilerin, Hacivat ve Karagöz karakterlerini seslendirmesine yardımcı olan Benli, tefin kullanımını da gösterdi.

Durmuş Benli, AA muhabirine, Karagöz ve Hacivat'ın geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez ikilisi olduğunu söyledi.

Benli, bu sanatı hem icra edip hem de gelecek nesillere sevdirme çabasında olduğunu belirterek, "Sanatın devamını sağlamak gibi bir çabam var. Sanırım başarılı da oluyoruz." dedi.

Çocukların Karagöz ve Hacivat'ı sevdiğine işaret eden Benli, "Bunun geri dönüşlerini anne ve babalardan çok alıyoruz. Çocuklar telefon ve tabletlerinde yani dijitalde bile Hacivat ile Karagöz'ü arıyorlar. Bu da bizi çok sevindiriyor çünkü çabamız yerine ulaşmış oluyor." diye konuştu.