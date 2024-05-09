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        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" çeşitli etkinliklerle devam etti

        Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü organize edilen "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında atölye çalışmaları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:25
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        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" çeşitli etkinliklerle devam etti
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        Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü organize edilen "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında atölye çalışmaları düzenlendi.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen festival, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'ndaki "Karagöz Hacivat Yapım Atölyesi" ile devam etti.

        Atölyede, Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı Durmuş Benli ve ekip arkadaşları, Yeşiltepe İlkokulu öğrencilerine "Hacivat" ve "Karagöz" tasvirleri yaptırdı, oyunu anlattı.

        Öğrencilerin, Hacivat ve Karagöz karakterlerini seslendirmesine yardımcı olan Benli, tefin kullanımını da gösterdi.

        Durmuş Benli, AA muhabirine, Karagöz ve Hacivat'ın geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez ikilisi olduğunu söyledi.

        Benli, bu sanatı hem icra edip hem de gelecek nesillere sevdirme çabasında olduğunu belirterek, "Sanatın devamını sağlamak gibi bir çabam var. Sanırım başarılı da oluyoruz." dedi.

        Çocukların Karagöz ve Hacivat'ı sevdiğine işaret eden Benli, "Bunun geri dönüşlerini anne ve babalardan çok alıyoruz. Çocuklar telefon ve tabletlerinde yani dijitalde bile Hacivat ile Karagöz'ü arıyorlar. Bu da bizi çok sevindiriyor çünkü çabamız yerine ulaşmış oluyor." diye konuştu.

        Türkiye'de festivallerin bu yıl nitelik ve nicelik açısından yoğun geçtiğine işaret eden Benli, festivalde emeği geçenleri kutladı.

        Etkinlikler kapsamında, sanatçı Yeşim Alıç tarafından "Görünmeyenden Görünene: Öyküsel Beden" adlı atölye çalışması da gerçekleştirildi.

        Kentte 2 Mayıs'ta başlayan ve 15 Mayıs'ta sona erecek festivalin bugünkü etkinlikleri, Azerbaycan Devlet Pandomim Tiyatrosu'nun "Mankurt" ve Van Devlet Tiyatrosu'nun "Şifreli Köpek" adlı çocuk oyunu ile tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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