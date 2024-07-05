Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, LGS'de dereceye giren öğrencileri ağırladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) Türkiye birincileri arasına giren öğrencileri makamında kabul etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon'dan Türkiye birincileri arasına giren Berru Tanrıver, Mustafa Türker Yarar ve Ömer Kaan Cansu, Genç'i makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Genç, eğitim süreçleri ve gelecek planları hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, gençlerin elde ettiği başarıdan dolayı büyük gurur duyduğunu belirterek, "Başardınız, en büyüğünü başardınız hem de. Sizinle, öğretmenlerinizle ve ailelerinizle gurur duyduk. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin eğitimde gösterdikleri üstün başarılar bizleri umutlandırıyor. Onların azmi ve çalışkanlığı bizlere büyük bir motivasyon kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.