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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, LGS'de dereceye giren öğrencileri ağırladı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) Türkiye birincileri arasına giren öğrencileri makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 15:31 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:31
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, LGS'de dereceye giren öğrencileri ağırladı
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) Türkiye birincileri arasına giren öğrencileri makamında kabul etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon'dan Türkiye birincileri arasına giren Berru Tanrıver, Mustafa Türker Yarar ve Ömer Kaan Cansu, Genç'i makamında ziyaret etti.

        Öğrencilerle sohbet eden Genç, eğitim süreçleri ve gelecek planları hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, gençlerin elde ettiği başarıdan dolayı büyük gurur duyduğunu belirterek, "Başardınız, en büyüğünü başardınız hem de. Sizinle, öğretmenlerinizle ve ailelerinizle gurur duyduk. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin eğitimde gösterdikleri üstün başarılar bizleri umutlandırıyor. Onların azmi ve çalışkanlığı bizlere büyük bir motivasyon kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.

        Genç, eğitim alanında her zaman gençlere destek olmaya devam edeceklerini işaret ederek, "Öğrencilerimizin başarılarını daha da ileriye taşımak için üzerimize düşeni yapacağız. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak bizim en önemli görevlerimizden biri." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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