Trabzon'da "32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" devam ediyor

Festival çerçevesinde bu akşam sanatçı Öykü Gürman da sahne alacak.

Atatürk Parkı'nda Akçaabat Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu solistleri ile yöresel sanatçılardan Samet Piyaleoğlu şarkılar seslendirirken, halk oyunları grupları gösteri yaptı.

Akçaabat Atatürk Parkı'na kadar devam eden yürüyüş kapsamında ekipler, çeşitli gösteriler sundu.

Ağanoğlu İlkokulu önünden başlayan yürüyüşe yöresel kıyafetleriyle Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya, Gürcistan, Akçaabat, Artvin, Bursa, Çanakkale, Kastamonu, Kütahya ve Siirt'ten halk oyunları grupları da katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

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