Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bu maç bize kazandırsa bile bu oyun bizim oyunumuz değil, bu oyuncular da bizim oyuncularımız değil." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, Beşiktaş maçından sonra moral ve güven açısından yukarı çıkacakları ve bunu pekiştirmek için de oynayacakları bir maçta düşündüklerinin tam tersi olduğunu belirtti.

"Oyun yavaş, hücuma çıktığımız zaman hücum varyasyonları ve organizasyonu zayıf." diyen Güneş, çok basit topları kaybettiklerini söyledi.

Güneş "Yani topu rakibe atıp verirsin verdiğimiz pozisyonlar ve her dönüşünde de hiçbir karşılama olmadan düşündüğümüz oyunun tam tersini oynadık. Rakip de bunu kullandı, her rakip de kullanır zaten. Rakibin de o yönü avantajlıydı. 2 tane yedik, daha fazla da yiyebilirdik. Yani hücuma çıktığımızda yediğimiz iki golde ve penaltı pozisyonu vardı. Diğer golde baktığımızda birebir boğuşurken biri sakatlanıyor. Yani hiç olmayacak şekilde birebir boğuşmamız gerekirken oyunu bıraktık veya boğuşurken sakatlanmasa bile rakibe avantaj verdik. Yani biz büyük takım olarak birebir savunmada başarılı olacağız ama bazen 2-3 de olduk artı defansta, burada da rakibe pozisyon verdik. Hücum ettiğimiz her pozisyon sonrası baskı yapmamız gerekirken hiç bunları yapmadık." ifadelerini kullandı.