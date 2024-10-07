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        Trabzon ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı

        Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de AK Parti İl Başkanlıklarınca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:27 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:27
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        Trabzon ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı
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        Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de AK Parti İl Başkanlıklarınca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, bugün İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılı olduğunu anımsatarak, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini ve davayı savunmaya devam edeceklerini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini söyledi.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığına işaret eden Mumcu, "Uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır." dedi.

        İlçe belediye başkanları, parti yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin de katıldığı basın açıklamasının ardından İsrail'in Filistin'de yaşanan insani drama dikkati çeken sergi gezildi.

        Programda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırılara karşı verdiği tepkilerin yer aldığı video da izlendi.

        - Rize

        AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, Filistin'in sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi olmadığını söyledi.

        Filistin'in, tüm insanlığın vicdan davası olduğunu vurgulayan Katmer, "Filistin'in bağımsızlık mücadelesi aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir." dedi.

        Basın açıklamasına, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve partililer katıldı.

        - Ordu

        AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Fatih Tanrıverdi, parti binasında düzenlediği basın açıklamasında, İsrail'in başlattığı saldırılarla Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını ve uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını söyledi.

        İsrail'in, bölgenin ortasına Batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali on yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürdüğünü ifade eden Tanrıverdi, "İsrail kurulduğu günden bu yana Batı'nın çifte standardını, iki yüzlülüğünü ve ikircikli tavrını gösteren bir örnek olmuştu. 7 Ekim'den bu yana da acizlik, zayıflık ve sefaletini de göstermiş oldu. Bugün bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur. Yine bugün bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır." diye konuştu.

        - Gümüşhane

        Fatih Parkı'nda toplanan AK Parti İl Başkanlığı üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in bir yıldır Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu, burada yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının üzerinden bir yıl geçtiğini kaydetti.

        İsrail'in işlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için 7 Ekim'i bahane ettiğini aktaran Şeyhoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz, 7 Ekim'i meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinesinin hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil, İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü."

        Şeyhoğlu, Filistin'in bağımsızlık mücadelesinin, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesi olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir." dedi.

        Basın açıklamasına, İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        - Artvin

        AK Parti Artvin İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan il başkanı Tahtalı, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırılarda bir yılın geride kaldığını söyledi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını ve uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını belirten Tahtalı, Filistin'in sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi olmadığını, tüm insanlığın vicdan davası olduğunu ifade etti.

        - Giresun

        Giresun'daki basın açıklaması da AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirildi.

        Basın açıklamasını okuyan İl Başkan Yardımcısı Pınar Unat, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla Filistin'i ve savunmasız sivilleri hedef aldığını söyledi.

        Unat, Filistin'in sadece bir coğrafya, bölge ya da bir halkın mücadelesi olmadığına işaret ederek, "Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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