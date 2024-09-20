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        Trabzon'daki akvaryum ve kuş parkı yazın 117 bini aşkın kişiyi ağırladı

        Trabzon Akvaryum ile Kuş Parkı'nı, 2024 haziran-ağustos döneminde 117 bin 532 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 15:17 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:44
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        Trabzon'daki akvaryum ve kuş parkı yazın 117 bini aşkın kişiyi ağırladı
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        Trabzon Akvaryum ile Kuş Parkı'nı, 2024 haziran-ağustos döneminde 117 bin 532 kişi ziyaret etti.

        Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, akvaryumu gezen ziyaretçilerin deniz yaşamına tanıklık ederek farklı türlerdeki su canlılarını yakından görme fırsatı buldukları belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bu yılın üç aylık yaz döneminde Trabzon Akvaryumu 60 bin 158'u yerli olmak üzere 89 bin 823 turistin, akvaryumun hemen çıkışındaki Kuş Parkı'nı ise 27 bin 709 kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

        Kaya, toplam ziyaretçi sayısının 117 bin 532 kişi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Trabzon Akvaryumun ziyaretçi potansiyelini çeşitli etkinlikler düzenleyerek daha da artıracağız. Bu turizm sezonunda da hem yerli hem de yabancı olmak üzere yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşadık. Her geçen gün tanınırlığı ve bilinirliliği artıyor. Trabzon Akvaryum tıpkı Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi önemli bir turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Şehrimizde özellikle çocuklar ve turistler Trabzon Akvaryuma olağanüstü bir ilgi gösteriyor, meraklı gözlerle deniz canlılarını izliyorlar. Bu anlamda Trabzon Akvaryumun turizmin gözbebeği olduğunu söyleyebiliriz."

        Trabzon ekonomisi için turizmin son yıllarda giderek artan bir değer haline geldiğinin altını çizen Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

        "Turizm, Trabzon ve bölge ekonomisi için büyük önem taşıyor. Turizm, şehrimizde çok büyük bir ekonomik girdi yaratan ve istihdam oluşturan bir sektör. Bu sektörü el birliğiyle daha yukarılara taşımak için yerel yönetimler olarak bizlere de önemli sorumluluklar düşüyor. Kentimizin turizm altyapısını güçlendirmek ve potansiyelini artırmak için projelerimizi adım adım hayata geçireceğiz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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