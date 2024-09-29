Trabzon'da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yol bakım ve onarım çalışmalarının 18 ilçede sürdürüldüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Nisan 2004'ten bu yana 18 ilçede toplam 69 bin ton asfalt serildiği belirtildi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, şehri güvenli ve konforlu yollarla donatmak için aralıksız çalıştığı vurgulanan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de şu ifadelerine yer verildi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçelerimizin yol ağında çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimiz dağınık bir coğrafi yapıya sahip. Ekiplerimiz bu coğrafyada güvenli ve konforlu yollar oluşturmak için seferber olmuş durumda. Şehrimizin turizm destinasyonlarına ulaşımın rahatlıkla sağlanması için çeşitli çalışmalar yaptık. Mahalle yollarımızda yol sorunlarını bir bir çözüyoruz."