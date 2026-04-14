Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar sahasında karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda Corendon Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmaları yaptı. Diğer futbolcular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı. Bordo mavililer maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.