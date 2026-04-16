Kadıralak Yaylası'ndaki mavi yıldız çiçekleri kar altında kaldı

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nın ünlü mavi yıldız çiçekleri, nisanda yağan kar nedeniyle bu yıl kendini gösteremedi.



İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki 1300 metre rakımlı Kadıralak Yaylası, "mavi zakkum" olarak da adlandırılan mavi yıldız çiçeklerine ev sahipliği yapıyor.



Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ince uzun yapraklı çiçek, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bitkiler arasında yer alıyor.





Çiçekleriyle adından söz ettiren yayla, bu tarihlerde fotoğraf sanatçılarının da önemli duraklarından oluyor.





Nisanın ilk haftasından itibaren açmaya başlayan ve bir ay boyunca yaylayı adeta maviye boyayan çiçekler, bu sene kar altında kaldı.



