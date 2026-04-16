Kadıralak Yaylası'ndaki mavi yıldız çiçekleri kar altında kaldı

        Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nın ünlü mavi yıldız çiçekleri, nisanda yağan kar nedeniyle bu yıl kendini gösteremedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 10:39 Güncelleme:
        İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki 1300 metre rakımlı Kadıralak Yaylası, "mavi zakkum" olarak da adlandırılan mavi yıldız çiçeklerine ev sahipliği yapıyor.

        Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ince uzun yapraklı çiçek, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bitkiler arasında yer alıyor.


        Çiçekleriyle adından söz ettiren yayla, bu tarihlerde fotoğraf sanatçılarının da önemli duraklarından oluyor.


        Nisanın ilk haftasından itibaren açmaya başlayan ve bir ay boyunca yaylayı adeta maviye boyayan çiçekler, bu sene kar altında kaldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

