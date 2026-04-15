        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Şanlıurfa'daki okul saldırısı Trabzon ve çevre illerde protesto edildi

        Şanlıurfa'daki okul saldırısı Trabzon ve çevre illerde protesto edildi

        Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Ordu'da eğitim sendikalarının üyeleri, Şanlıurfa'da okula silahla giren eski öğrencinin rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı saldırıyı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Şanlıurfa'daki okul saldırısı Trabzon ve çevre illerde protesto edildi

        Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Ordu'da eğitim sendikalarının üyeleri, Şanlıurfa'da okula silahla giren eski öğrencinin rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı saldırıyı protesto etti.


        Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya gelen sendika temsilcileri ve üyeleri, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya tepki gösterdi.

        Grup adına konuşan Türk Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı Coşkun Dilber, olayı kınadıklarını belirterek, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.


        Okulların öğrencilere bilgi kazandıran, onları geleceğe hazırlayan, eğitimcilerin huzur ve güven içinde görev yaptığı kurumlar olduğunu vurgulayan Dilber, "Ancak okulların şiddet olaylarıyla anılması ülkemizin geleceğini doğrudan tehdit etmektedir. Bu nedenle eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanması vazgeçilmez bir zorunluluktur." diye konuştu.

        Eğitim Bir-Sen ve Eğitim-Sen üyeleri de saldırıyı protesto etti.

        - Giresun

        Giresun'da Eğitim Bir-Sen Giresun Şubesi üyeleri Atatürk Meydanı'nda bir araya gelerek saldırıyı kınadı.

        Şube Başkanı Muhammet Sarı, "Bugün 81 ilde iş bırakarak gösterdiğimiz bu tepki, sadece kendimiz için değil, çocuklarınızın ve ülkemizin geleceği içindir." dedi.

        Türk Eğitim-Sen Giresun Şubesi üyeleri de basın açıklaması yaptı.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydan'ında bir araya gelen Eğitim Bir-Sen üyeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya tepki gösterdi.


        Grup adına konuşan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ergin Aslan, eğitimcilere yönelik saldırıların geleceği kararttığını ve eğitim camiasını tedirgin ettiğini ifade etti.

        Ergin, "Eğitimcilere yönelik saldırı, eğitim çağındaki çocuklardan, öğrencilerimizden kaynaklandığında aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir." dedi.

        Eğitimin, şiddeti ortadan kaldıracak bir unsur olarak nitelendirildiğini aktaran Ergin, "Şiddetin, eğitimi tehdit ve tahdit eder boyuta ulaşması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir." ifadesini kullandı.

        - Rize

        Rize Valiliği önünde bir araya gelen eğitim sendikaları, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırıyı kınadı.


        Eğitim-Bir-Sen Rize Şube Başkanı Adnan Yığcı, eğitimcilere yönelik saldırıların, geleceklerini kararttığını belirterek, "Eğitim camiasını tedirgin etmekte, can güvenliğinin çalışma hayatındaki temel sorun haline dönüşmesi riskini ortaya çıkarmaktadır." dedi.

        - Artvin

        Artvin'de eğitim sendikası temsilci ve üyeleri, Halitpaşa Meydanı'nda bir araya geldi.


        Grup adına konuşan Eğitim-Sen Artvin Şube Başkanı Göksal Gümüş, saldırının münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

        Gümüş, "Daha geçtiğimiz ay İstanbul Çekmeköy'de görev yaptığı okulda uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybeden meslektaşımız Fatma Nur Çelik'in acısını hala içimizde taşırken, böylesine bir trajedinin yeniden yaşanması şiddetin eğitim kurumlarında ne denli yapısal bir sorun haline geldiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

        Eğitim-Bir-Sen Artvin Şube Başkanı İbrahim İnce de şiddet olaylarının toplum genelinde yaygınlaştığını, eğitim kurumlarının da bu olayların sıkça yaşandığı alanlar haline geldiğini kaydetti.


        - Ordu

        Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Sırrı Paşa Caddesi'nde toplanan sendika temsilcileri ve üyeleri, yaşanan saldırıya sloganlar atarak tepki gösterdi.

        Süleyman Felek Caddesi güzergahından geçen öğretmenler, Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

        Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) ve Yenilikçi Eğitim Çalışanları Sendikası'nın (YES) temsilcileri, yaptıkları açıklama ile saldırıyı kınadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
